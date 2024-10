Stand: 30.10.2024 09:48 Uhr Metaller Warnstreiks jetzt auch in Südholstein

Wegen zäher Verhandlungen im Metall-Tarifstreit weitet die Gewerkschaft IG Metall den Warnstreik jetzt auch auf Betriebe in Südholstein aus. Dazu gehören unter anderem eine Schiffs-Maschinenfabrik in Elmshorn sowie ein Torpedo-Produzent in Wedel (beide Kreis Pinneberg). Die Gewerkschaft fordert unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt. Der Arbeitgeberverband Nordmetall hält die angekündigten Warnstreiks für überflüssig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg