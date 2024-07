Stand: 22.07.2024 11:22 Uhr Messerstich in Kiel-Ellerbek: 29-Jährige festgenommen

Bei einem Streit in Kiel-Ellerbek ist ein 27-jähriger Mann in seiner Wohnung lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll eine 29-Jährige, die auch in der Wohnung lebt, mehrfach mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Sie stehe unter Tatverdacht. Nach der Tat in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag war die 29-Jährige zunächst geflüchtet, wurde aber einige Stunden später von der Polizei festgenommen. Ein Amtsarzt wies die Frau in eine Fachklinik ein. Das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Aufgrund seiner Verletzungen konnte die Mordkomission den Mann noch nicht vernehmen. Daher seien die Hintergründe und die Beziehung zwischen Opfer und Täter noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel