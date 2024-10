Stand: 25.10.2024 10:10 Uhr Messe in Kiel: Neue Trends beim Bauen, Energiesparen und Einrichten

In der Wunderino Arena in Kiel startet am Freitag die Messe "Bauen Wohnen Lifestyle". Bis Sonntag (27.10.) stellen dort zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Im Mittelpunkt stehen dabei laut Veranstalter die neuesten Trends rund ums Bauen, Energiesparen und Einrichten. In diesem Jahr können sich Besuchende zum Beispiel Tipps für die Renovierung des Badezimmers oder Ideen zur Gestaltung ihrer Terrasse holen.

