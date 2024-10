Stand: 03.10.2024 14:39 Uhr Mercedes-Sarg und mehr: Ausstellung zu Bestattungskultur in Lübeck

Vom Sarg in Form eines Mercedes, der in Ghana verwendet wird, bis hin zu einer steinernen Grabwächterfigur aus China - in Lübeck werden diese und viele andere Objekte rund um Bestattung und Tod gezeigt. In der Geschichtswerkstatt Herrenwyk können Besucher alte Traditionen und neue Trends der Bestattungskultur sehen. "Wir sind alle mit dieser Frage konfrontiert und auf diese universellen Fragen finden die Kulturen in verschiedenen Zeiten in verschiedenen Räumen der Welt immer andere Antworten. Das zu vergleichen ist für mich eine große Inspiration", fasst Lars Frühsorge, Direktor der Lübecker Museen, zusammen. Insgesamt gibt es 70 Exponate aus 24 Ländern in der Ausstellung.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.10.2024 | 19:30 Uhr