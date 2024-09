Stand: 29.09.2024 15:50 Uhr Meisterbrief für 400 neue Handwerks-Meisterinnen und -Meister

400 neue Handwerks-Meisterinnen und Meister sind am Sonntagmittag in der Lübecker Musik und Kongresshalle geehrt worden. Sie bekamen ihren Meisterbrief überreicht. Durch sie, so Ralf Stamer, Präsident Handwerkskammer Lübeck, sei vielen Menschen im Land in den kommenden Jahren garantiert, dass sie auf handwerkliche Leistungen bauen können. Auch Bundes-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lobte den Stellenwert des Handwerks, besonders in Schleswig Holstein.

