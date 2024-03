Stand: 12.03.2024 10:13 Uhr Mehr illegale Ferienunterkünfte auf Amrum und Föhr

Offenbar bieten auf Amrum und Föhr (Kreis Nordfriesland) immer mehr Vermieter illegal ihre Ferienwohnungen an. Dagegen will die Bauaufsicht des Kreises etwas unternehmen. Was eine illegale Vermietung für betroffene Vermieter bedeutet - und was die Vermieter erwartet, wenn dies entdeckt wird - ist Thema am Dienstag im Kurgartensaal auf Föhr ab 18 Uhr. Am Mittwoch gibt es auf Amrum ebenfalls eine Info-Veranstaltung - ab 18 Uhr im Gemeindehaus in Norddorf auf Amrum.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2024 | 08:30 Uhr