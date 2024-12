Stand: 04.12.2024 09:23 Uhr Mehr Personal für den Rettungsdienst in Schleswig-Flensburg?

Die Restrukturierung des Rettungsdienstes im Kreis Schleswig-Flensburg wird am Mittwoch besiegelt. In Busdorf unterzeichnen am Mittag der Rettungsdienst Schleswig-Flensburg und der Kreisverband des Roten Kreuzes (DRK) einen Vertrag, der das Personal in den Wachen und Rettungswagen regelt. Das DRK soll nicht nur Personen in Not retten. Auch sollen Mitarbeiter vom DRK eingestellt, sowie aus- und fortgebildet werden. Friedtjof Arens vom Rettungsdienst Schleswig-Flensburg geht von vielen neuen Beschäftigten aus. "Der Rettungsdienst ist eine Branche, die einfach wächst und mehr Personal benötigt.", so Arens. Die Neuregelung tritt im kommenden Jahr am 1. März in Kraft.

