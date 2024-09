Stand: 29.09.2024 12:12 Uhr Mehr Mitglieder in Schleswig-Holsteins Jugendfeuerwehren

Immer mehr Mädchen und Jungen engagieren sich in Schleswig-Holstein in einer Jugendfeuerwehr. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 10.529 Mitglieder in einer der Jugendabteilungen aktiv, wie aus dem Bericht der Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein hervorgeht. Die Zahl der Mitglieder steigt, abgesehen von einem Rückgang in den beiden Coronajahren 2021 und 2022, seit Jahren an. 2019 und 2020 waren je 10.115 Jugendliche in einer Jugendfeuerwehr aktiv, 2014 waren es 9.519 Mädchen und Jungen.

