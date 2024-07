Stand: 16.07.2024 13:34 Uhr Mehr Krankschreibungen als üblich in SH

In Schleswig-Holstein sind im Moment außergewöhnlich viele Menschen krankgeschrieben. Das zeigen Zahlen der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Von Januar bis Ende Juni zählte die Krankenkasse demnach 229 Krankschreibungen auf 100 erwerbstätige Mitglieder. Das ist etwas mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr und deutlich mehr als vor fünf Jahren. Damals waren es 119 Krankheitsfälle pro 100 Mitglieder. Im Fünfjahresvergleich bedeutet das laut KKH einen Anstieg von fast 93 Prozent - dieser ist in Schleswig-Holstein so deutlich wie in keinem anderen Bundesland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2024 | 13:00 Uhr