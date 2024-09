Stand: 10.09.2024 08:04 Uhr Meezen: Brand in Einfamilienhaus

In Meezen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brennt ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatten am frühen Morgen Nachbarn Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Das Gebäude brenne in voller Ausdehnung, so ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes. Rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Meezen und den umliegenden Gemeinden seien vor Ort gewesen. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

