Stand: 15.07.2024 14:03 Uhr Maschinenhalle in Ostholstein brennt

In Hobstin im Kreis Ostholstein ist heute Mittag eine Maschinenhalle in Brand geraten. Laut Regionalleitstelle Süd sind aktuell etwa 120 Einsatzkräfte aus neun Feuerwehren vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach derzeitigem Stand sind weder Menschen noch Tiere in Gefahr. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle wird der Einsatz noch bis in den späten Nachmittag dauern. Aktuell rechnet die Leitstelle mit einer Dauer von drei bis vier Stunden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

