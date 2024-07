Stand: 15.07.2024 15:50 Uhr Feuer in Maschinenhalle in Ostholstein gelöscht

In Hobstin im Kreis Ostholstein hat am Montagmittag eine Maschinenhalle gebrannt. Laut Regionalleitstelle Süd waren etwa 120 Einsatzkräfte aus neun Feuerwehren vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach derzeitigem Stand waren weder Menschen noch Tiere in Gefahr. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

