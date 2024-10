Stand: 15.10.2024 16:26 Uhr Marode Gemeinschaftsschule in Norderstedt zieht in Ausweichstätte

Die Schülerinnen und Schüler der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule in Norderstedt (Kreis Segeberg) ziehen nun doch nicht in das alte Gebäude der Horst-Embacher-Schule. Stattdessen soll ab Ende des Jahres der Unterricht in der Schule am Rodelberg stattfinden. Die ist mit nur sechs Minuten Fußweg deutlich näher an der Willy-Brandt-Schule als die Horst-Embacher-Schule. Der lange Fußweg war der größte Kritikpunkt der Schülerschaft.

Der Umzug ist notwendig, weil Teile der Willy-Brandt-Schule gesperrt sind und vermutlich weitreichend saniert werden müssen. Von dem Umzug sind rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte betroffen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg