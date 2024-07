Stand: 29.07.2024 16:57 Uhr Markierungsarbeiten auf der A20 im Kreis Segeberg

Die Fahrbahn der A20 im Kreis Segeberg muss neu markiert werden. Dafür ist die Autobahn zwischen dem Übergang zur B206 bei Bad Segeberg und der Anschlussstelle Geschendorf in beiden Richtungen seit Montag immer wieder gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, sind für die Arbeiten mehrere Tagesbaustellen eingerichtet. An den betroffenen Stellen stehen deshalb einzelne Fahrstreifen nicht zur Verfügung. Eine Umleitung gibt es laut Autobahn GmbH nicht. Am Freitag sollen die Arbeiten beendet sein.

