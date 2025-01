Stand: 22.01.2025 20:42 Uhr Mann stirbt an schweren Verletzungen in Wedel - Umstände unklar

Nach dem Tod eines Mannes in Wedel im Kreis Pinneberg ermittelt nun die Polizei. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) hatten Beamte den Mann am Mittwochmittag verletzt in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb er. Wodurch der Mann die schweren Verletzungen erlitt, will die Polizei jetzt herausfinden. Weitere Angaben konnten bisher nicht gemacht werden.

