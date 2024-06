Stand: 25.06.2024 15:45 Uhr Malente: Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Malente im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall bereits am Sonntag. Für einen von ihnen, einen 68 Jahre alten Mann, bestand zeitweilig Lebensgefahr. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 68-Jährige und ein 37 Jahre alter Motorradfahrer waren bereits am Sonntag auf der Kreisstraße 57 in einer Kurve frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

