Stand: 06.09.2024 09:27 Uhr Lübecks Hubbrücke jetzt auch für Fußgänger gesperrt

Die Hubbrücke in Lübeck, die seit Anfang 2023 bereits für Autos gesperrt ist, darf nun auch von Fußgängern und Radfahrern nicht mehr genutzt werden. Grund dafür ist, dass die Brücke an einigen Stellen rostet, weshalb sie laut dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee nicht mehr sicher genug ist. Fußgänger und Radfahrer müssen nun die Burgtorbrücke nutzen. Die Instandsetzungsarbeiten an der Hubbrücke sollen Ende 2025 beginnen und voraussichtlich bis mindestens 2028 andauern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck