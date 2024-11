Stand: 04.11.2024 15:55 Uhr Lübecker Weihnachtsmarkt: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

In drei Wochen beginnt der Lübecker Weihnachtsmarkt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Lübeck und Travemünde Marketing (LTM) als Veranstalter laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Insgesamt gibt es wieder elf Weihnachtswelten in der Hansestadt und die Telefone stehen nicht still, berichtet LTM-Pressesprecherin Doris Schütz: "Wir sind gerade in der Detailplanung und Feinabstimmung mit allen Betreibern, Dienstleistern für Strom, Wasser, Hüttenaufbau, Toiletten, Dekoration, Tannen und wir sind natürlich auch in Kontakt mit den zuständigen Ämtern. Natürlich muss alles ordnungsgemäß ablaufen." Mit 130 Hütten wird es neben Altbewährtem auch neue Stände geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Weihnachten