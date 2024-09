Stand: 11.09.2024 19:29 Uhr Lübecker Polizei sucht Kriminellen

Die Polizei Lübeck fahndet nach einem geflüchteten Tatverdächtigen. Der 56-Jährige war nach einem Wohnungseinbruch in Großhansdorf im Kreis Stormarn bereits festgenommen worden. Am 1. September sei ihm jedoch die Flucht gelungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Dem Mann wird vorgeworfen, mehrfach in Wohnungen eingebrochen und dabei Diebstähle begangen zu haben. Er gilt als potenziell gewaltbereit. Laut Polizei wurde er in der Vergangenheit häufig im Großraum Hamburg gesichtet. Daher gelte es als wahrscheinlich, dass er sich auch derzeit wieder dort aufhalte.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 19:00 Uhr