Lübecker Polizei berät, wie Einbrüche vermieden werden können

Mit dem Start in die dunkle Jahreszeit steigen auch die Einbruchszahlen. Die Polizeidirektion Lübeck gibt Tipps rund um Sicherheit und Prävention: Am Dienstag (29.10.) findet eine Infoveranstaltung im Mehrgenerationenhaus in Lübeck-Eichholz statt. Am Montag (11.10.) November gibt es Informationen zu dem Thema im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Heiligenhafen (Kreis Ostholstein).

