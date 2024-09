Stand: 27.09.2024 08:44 Uhr Lübecker Bürgerschaft beschließt Haushalt

Die Lübecker Bürgerschaft hat am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit den Haushalt beschlossen. Insgesamt umfasst er demnach Ausgaben von mehr als einer Milliarde Euro. Die Stadt nimmt allerdings auch viel Geld ein, trotzdem klafft ein großes Loch: Das Defizit liegt bei rund 86 Millionen Euro, hieß es in der Bürgerschaftssitzung. Nicht gespart werden soll bei wichtigen sozialen Einrichtungen. Jeweils mehrere zehntausend Euro gibt es zum Beispiel für das Kinderschutzzentrum, für das Begegnungscafé "Salut" und ein Mehrgenerationenhaus. Auch soll es ab 2025 an eine Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehrleute geben. Mehr Geld müssen die Lübeckerinnen und Lübecker 2025 für Abfall und Abwasser ausgeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck