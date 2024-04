Stand: 16.04.2024 15:09 Uhr Lübeck stellt Straßenbaupläne für den Sommer vor

Lübeck hat mittlerweile wegen seiner vielen Baustellen den Ruf als Stauhauptstadt in Schleswig-Holstein. Auch im kommenden Sommer soll saniert werden, sehr zum Frust vieler Autofahrer. Die Stadt hat jetzt ihre Baustellenpläne vorgestellt. Seit drei Jahren wird die Lübecker Bahnhofsbrücke neu gebaut, die im Herbst fertig sein soll. Diesen Sommer kommen jedoch noch 41 neue Baustellen hinzu.

Die größte Baustelle startet in der kommenden Woche mit der Sanierung der Schwartauer Allee. Das betrifft eine Strecke von mehr als zwei Kilometern. Der Abschnitt bekommt eine neue Fahrbahndecke sowie barrierefreie Bushaltestellen. Seit Montag wird bereits auf der Geniner Straße gebaut. In der kommenden Woche soll die Rehderbrücke saniert werden. Jedes Jahr investiert Lübeck 7,5 Millionen Euro in seinen Masterplan Straßenbau. Eine Auflistung aller Baumaßnahmen finden Verkehrsteilnehmer auf der Internetseite der Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 18:00 Uhr