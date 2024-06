Stand: 28.06.2024 16:14 Uhr Lübeck ist ein Migräne-Hotspot

Menschen, die in Lübeck wohnen, haben häufiger Migräne als an den meisten anderen Orten in Schleswig-Holstein. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Krankenkasse Barmer hervor. Ein Sprecher sagte, rein medizinisch seien die regionalen Unterschiede nicht erklärbar. Landesweit lag die Zahl der Betroffenen bei 3,7 Prozent, in Lübeck jedoch bei 4,3 Prozent. Damit war Lübeck nach Kiel der zweitgrößte Migräne-Hotspot im Bundesland. Eventuell spielten Altersstrukturen oder verschiedene Versorgungsmuster eine Rolle, hieß es weiter. Im bundesweiten Vergleich lag Schleswig-Holstein jedoch im Mittelfeld.

