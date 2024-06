Stand: 10.06.2024 11:43 Uhr Lübeck: Mann nach Sprung in Trave gestorben

Der Mann, der vergangenen Donnerstag auf der Flucht vor der Polizei in Lübeck in die Trave gesprungen war, ist am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Das hat die Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt. Der 22-Jährige war weggelaufen, als ihn Beamte kontrollierten wollten. Er wurde offenbar am Bahnhof der Hansestadt mit einem Messer in der Hand beobachtet, so die Ermittler. Er soll außerdem zuvor einen Rentner in seinem Haus ausgeraubt und einen Passanten mit einem Messer bedroht haben. Während seiner Flucht sprang er in die Trave und ging unter. Drei Beamte und eine Passantin versuchten vergeblich, den Mann zu retten.

