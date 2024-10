Stand: 21.10.2024 15:46 Uhr Lübeck: Kettenreaktion nach Verkehrsunfall

Ein 17-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall eine Kettenreaktion in Gang gesetzt und einen hohen Sachschaden verursacht. In der Nacht zu Dienstag war er nach Polizeiangaben in einem Mercedes in Lübeck unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Eines der Vorderräder löste sich, prallte gegen das Dach eines Hauses und flog gegen einen Laternenpfahl, von dem der Lampenkopf abriss. Laut Polizei entstand ein Schaden von insgesamt 100.000 Euro. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und war alkoholisiert. Der Fahrer und ein Beifahrer wurden leicht verletzt.

