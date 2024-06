Stand: 24.06.2024 16:00 Uhr Lübeck: Eröffnung des Instituts für Medizinische Psychologie

In Lübeck wird am Mittwoch das Institut für Medizinische Psychologie eröffnet. Das Institut entsteht aus einer Kooperation zwischen der Musikhochschule Lübeck und der Universität der Hansestadt. Insgesamt 18 Wissenschaftler beschäftigen sich mit verschiedenen Bereichen wie Musikergesundheit oder Neurowissenschaften. Außerdem ist das Institut Sitz des sogenannten "Lübecker Modells", eine bundesweit einmalige Spezialisierung auf neurologische, psychologische und psychotherapeutische Themen mit Schwerpunkt Musikergesundheit, heißt es in einer Mitteilung.

