Stand: 05.06.2024 12:18 Uhr Live-Podcast in Flensburg: "Europa - wo bist Du?"

Die Theaterschule Flensburg lädt am Donnerstag und am Freitag zu einem Live-Podcast ein. Dabei berichtet die gebürtige Französin und Leiterin der Theaterschule, Lucie Morin, über ihre Erfahrungen mit Europa und der EU. Sie selbst kam vor über 20 Jahren als Erasmus-Studentin aus der Normandie nach Flensburg. Die Künstlerin möchte Vorurteile abbauen und die Menschen auch zur Europawahl am Sonntag (9.6.) animieren.

"Es gibt ja diesen Mythos, das sei mit der EU alles so bürokratisch und weit weg von uns", sagte Leiterin Morin. In Gesprächen mit EU-weit tätigen Menschen habe sie dieses Narrativ jedoch hinterfragt. Morins These: Die Erzählung passe manchen Parteien, "weil es eben einfach ist, etwas auf die EU zu schieben."

Die Veranstaltungen mit dem Titel "Europa - Wo bist du?" beginnen jeweils um 20 Uhr. Weitere Information gibt es auf der Homepage der Theaterschule Flensburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.06.2024 | 08:30 Uhr