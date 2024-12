Stand: 06.12.2024 16:56 Uhr Lichterkönigin Lucia besucht Lübeck

Visbys Lichterkönigin Lucia hat am Freitag traditionell zum Nikolaustag zusammen mit ihrem Gefolge die Hansestadt Lübeck besucht. Diese Tradition gibt es seit 25 Jahren durch die Städtepartnerschaft zwischen der schwedischen Hansestadt Visby und Lübeck. Zum Jubiläum verlängert die Lichterkönigin ihren Besuch und wird auch am Sonnabend noch an mehreren Orten in Lübeck öffentlich auftreten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck