Levensauer Hochbrücke: Hilfsbrücken eingesetzt

An der Baustelle an der Levensauer Hochbrücke bei Kiel sind Hilfsbrücken eingesetzt worden. Sie verbinden die Zufahrten auf der Nord- und Südseite mit der eigentlichen Levensauer Hochbrücke, so das Wasserstraßen-Neubauamt. Die Bauwerke überspannen zwei Baugruben. Dadurch kann in den kommenden Monaten weiter am Neubau gearbeitet werden während der Zugverkehr zwischen Kiel und Eckernförde (Rendsburg-Eckernförde) läuft. Dieser soll am 15. Oktober laut Nordbahn wieder aufgenommen werden.

Die Levensauer Hochbrücke überspannt seit über 130 Jahren die engste Stelle des Nord-Ostsee-Kanals.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel