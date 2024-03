Stand: 11.03.2024 13:27 Uhr Leichenfund in Wald bei Poggensee

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist im Ortsteil Poggensee am Freitag eine stark verweste Leiche in einem Waldstück gefunden worden, teilte die Polizei mit. Details zur Identität des oder der Toten gibt es derzeit noch keine. Der Leichnam ist nach Polizeiangaben für weitere Untersuchungen nach Lübeck in die Gerichtsmedizin gebracht worden.

