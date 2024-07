Stand: 19.07.2024 14:45 Uhr Lanserhof auf Sylt polarisiert noch immer

Zwei Jahre nach dem Start polarisiert das große Hotelprojekt Lanserhof in List weiterhin die Sylter - auch unabhängig von den Schlagzeilen über den Fernsehmoderator Kerner, der dort mit investiert hat. Infolgedessen war es zu einem Rechtsstreit gekommen. Das Luxus-Gesundheits-Hotel mit 55 Zimmern und einem großen Reetdach-Gebäude wurde für rund 130 Millionen Euro auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in den Lister Dünen gebaut. Die einen sehen in dem Bau auf der Düne, so wörtlich, eine Ignoranz gegenüber dem Naturschutz. Andere finden die Architektur gelungen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland