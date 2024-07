Stand: 03.07.2024 09:08 Uhr Landgericht Kiel: Prozess wegen schweren Raubes beginnt

Am Kieler Landgericht beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Angeklagten wegen schweren Raubes. Der Mann soll bei dem Opfer geklingelt haben und "Bombenalarm" und "Gas" gerufen haben. Dabei soll er den Geschädigten in seine Wohnung gedrängt und ihn zu Boden geschubst haben. So soll er nach Angaben des Landgerichts in die Wohnung eingedrungen sein. Im Wohnzimmer soll er schließlich zu einer Rangelei zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten gekommen sein. Anschließend soll der Angeklagte die Geldbörse geklaut haben und aus der Wohnung geflüchtet sein. Voraussichtlich in zwei Wochen wird das Urteil gesprochen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.07.2024 | 08:30 Uhr