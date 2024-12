Stand: 03.12.2024 15:01 Uhr Land SH will sich an Kieler Stadtbahn beteiligen

Die Landesregierung will sich an der Planung der Stadtbahn in Kiel beteiligen. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei der Vorstellung des Klimaschutzprogrammes 2030 angekündigt. "Wir haben uns in der Landesregierung auch darauf verständigt, dass wir in naher Zukunft einen 'Letter of Intend' mit der Landeshauptstadt Kiel unterschreiben werden. Um auch unseren Anteil am Gelingen von solchen Mobilitätsprojekten deutlich zu machen. Also auch eine klare Zusagen bei den weiteren Planungskosten dabei zu sein", sagte Günther. Wegen der aktuellen engen Haushaltslage im Land kann der CDU-Politiker aber noch nicht sagen, wie viel Geld konkret in den kommenden Jahren dafür zur Verfügung steht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Öffentlicher Nahverkehr