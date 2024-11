Stand: 05.11.2024 16:58 Uhr Lagerung Atommüll - einige Orte in Südholstein ungeeignet

Wohin mit dem gefährlichen hoch-radioaktiven Atommüll, der sich in Deutschland über die Jahre angesammelt hat? Dafür wurden im Auftrag der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) unter anderem auch Flächen in Südholstein untersucht. Jetzt hat sie einen Zwischenbericht veröffentlicht. Darin steht, dass zumindest einige Flächen nicht geeignet sind. Dazu zählt ein großer Bereich zwischen Bad Bramstedt und Neumünster. Aber auch bei Bad Segeberg und bei Nienwohld im Kreis Stormarn gibt es Gebiete, die nicht als Endlager in Frage kommen.

Demnach gibt es dort zwar eine Steinsalzschicht im Boden, die wichtig ist, damit die Radioaktivität nicht durchdringen kann. Die Schicht ist an den untersuchten Orten aber zu dünn, um vor dem hoch-radioaktiven Müll zu schützen. Aktuell wird der Atommüll noch in 16 oberirdischen Zwischenlagern in ganz Deutschland aufbewahrt. Bis 2050 soll dann ein unterirdisches Endlager gefunden sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.11.2024 | 16:30 Uhr