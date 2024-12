Stand: 11.12.2024 15:01 Uhr Lärm- und Rauchentwicklung bei neuer Müllverbrennungsanlage Stapelfeld

Die neue Müllverbrennungsanlage Stapelfeld (Kreis Stormarn) soll vermutlich im Januar in den Probebetrieb gehen, wie ein Sprecher der Energy from Waste GmbH (EEW) mitteilte. Im Vorfeld müsse der neue Kessel aber noch gereinigt werden. Dafür werde ab Mittwoch (11.12.) viel Wasser erhitzt, und immer wieder abgelassen, so der Sprecher. Die EEW weist daraufhin, dass dieser Prozess für alle umliegenden Anwohner und Menschen, die über die A1 fahren, hörbar und sichtbar sein könne. Das Ablassen des Wasserdampfs verursache eine große Dampfwolke und es zische und pfeife. Laut des technischen Leiters dauert das "Ausblasen" rund 30 Minuten - und das täglich bis zum 20. Dezember.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn