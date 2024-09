Stand: 24.09.2024 09:39 Uhr LNG-Terminal in Brunsbüttel: Erörterungstermin für Beschwerden

Für den geplanten Bau eines LNG-Terminals an Land am Hafen von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) beginnt am Dienstag der erste Erörterungstermin in Itzehoe (Kreis Steinburg). Die Menschen, die Einwände vorgebracht haben, können diese gegenüber dem Betreiber und der Genehmigungsbehörde vorbringen. Das Terminal an Land wird parallel zu dem bereits für den Erdgasumschlag genutzten schwimmenden Terminal geplant und soll später auch für Wasserstoff genutzt werden.

