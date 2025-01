Feuer in Los Angeles: Hollywood-Star aus SH spricht von Armageddon Stand: 09.01.2025 13:38 Uhr Zehntausende Menschen flüchten aktuell vor den Waldbränden in Kalifornien. Darunter ist auch ein Star, der ursprünglich aus dem schleswig-holsteinischen Bredenbek stammt. Er erlebte den Feuersturm mit.

Die Waldbrände in Kalifornien in den USA bedrohen auch das Haus des aus Schleswig-Holstein stammenden Hollywood-Stars Eric Braeden. Der 83-Jährige stammt ursprünglich aus Bredenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde, lebt seit etwa 65 Jahren in den USA und spielt hier Rollen wie die des Victor Newman in der US-Seifenoper "Schatten der Leidenschaft" ("The Young and the Restless"). Auch im Film "Titanic" und in der Serie "How I Met Your Mother" spielte er unter anderem mit.

Braeden: "Ob das Haus noch steht, weiß ich nicht"

"Mir persönlich geht es gut. Wir wurden gestern evakuiert. Aber ob das Haus noch steht, weiß ich nicht", erzählte Braeden NDR Schleswig-Holstein im Interview. Er lebt, wie viele Promis, in Pacific Palisades, im Westen von Los Angeles. "Die Luft ist zum Teil saumäßig", berichtet er. "Ich bin seit über 60 Jahren in dieser Stadt und ich muss sagen: So schlimm war es noch nie." Weiter sagte er: "Es ist ein Armageddon." Bevor der heftige Wind nicht zurückgehe, werde die Situation nach Einschätzung von Braeden nicht besser. "Es ist ein deprimierendes Gefühl", sagt er im Interview.

Mit bürgerlichen Namen heißt Eric Braeden Hans-Jörg Gudegast. Mit 18 Jahren wanderte er in die USA aus und startete unter seinem Künstlernamen eine Hollywood-Karriere. Dafür bekam er auch einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame".

Ursache des Feuersturms: Trockenheit, Winde

Die Feuer konnten sich in Los Angeles ausbreiten, weil es dort aktuell sehr trocken ist. Seit dem Frühjahr hat es kaum geregnet. Hinzu kommt ein starker Wind, der die Brände immer wieder anfacht.

Thomas-Mann-Haus bisher verschont vom Brand

Auch zwei für Deutschland bedeutende Kulturstätten sind von dem Feuer bedroht. Das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades ist von den Großbränden bisher verschont geblieben, wie eine Sprecherin der Kulturstätte sagte. In dem Haus, das die Bundesrepublik Deutschland 2016 gekauft hatte, lebte der Lübecker Schriftsteller Thomas Mann während seines Exils. Die Bundesrepublik kaufte das Haus 2016. Die Villa Aurora in Pacific Palisades konnte dem Feuer laut der Sprechein in Teilen standhalten. Hier lebten während ihres Exils der Schriftsteller Lion Feuchtwanger und seine Frau. Das Haus ist inzwischen eine Künstlerresidenz. Die Situation der beiden Kulturstätten könne sich jeden Moment ändern, betonte die Sprecherin.

