Stand: 14.06.2024 14:31 Uhr Kurzfilmfestival am Wochenende in Flensburg

Am Freitag und Sonnabend verwandeln sich in Flensburg Cafés, Galerien und auch Geschäfte von Roter Straße bis zum Nordertor in kleine Kinos: Beim Flensburger Kurzfilmstreifzug werden jeweils zwischen 16 und 23 Uhr insgesamt 40 Kurzfilme gezeigt. Pro Ort sind es ein oder zwei Filme, die in der Schleife laufen. "Die Zuschauer können sich spontan einfinden", so Organisatorin Maja Petersen. Der Eintritt ist frei. Gezeigt werden Kurzdokumentationen, Animationsfilme, Kurzspielfilme und auch Experimentelles. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2024 | 08:30 Uhr