Stand: 13.09.2024 18:00 Uhr Kunstflecken in Neumünster: Drei Wochen Festival

In Neumünster hat am Freitag das Festival Kunstflecken gestartet. In den drei Festivalwochen bis Ende September können Besucher und Besucherinnen neben Konzerten, Kabarett- und Kinoveranstaltungen, Poetry Slam und Performances auch Kunstaktionen und Ausstellungen erleben. Zu den Konzerten werden unter anderem internationale Stars, wie der kubanische Latino-Grammy-Preisträger El Nene und die französische Jazzsängerin Anne Paceo erwartet.

Zentraler Festivalort ist die "Werkhalle", das Museumsdepot des Museums Tuch + Technik. Für die Ausstellungen und Kunstaktionen des Festivals werden wechselnde Orte genutzt, zum Beispiel das Keramikkünstlerhaus, das Rathausfoyer und die Alte Holstenbrauerei.

