Stand: 08.12.2024 13:56 Uhr Kundgebungen im Land nach Sturz von Syriens Machthaber Assad

Syriens Machthaber Baschar al-Assad soll nach Angaben von islamistischen Kämpfern die Hauptstadt Damaskus verlassen haben. In Berlin feierten schon seit Samstagabend mehrere hundert Menschen den Sturz Assads mit Auto-Korsos. Und auch in Schleswig-Holstein fanden laut Polizei am Sonntag friedliche Versammlungen statt: zum Beispiel in Kiel mit rund 400 Teilnehmern auf dem Bahnhofsvorplatz, in Lübeck mit etwa 150 Menschen am Holstentor und in Flensburg-Neustadt mit etwa 100 Teilnehmern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.12.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Flensburg Kiel