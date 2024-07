Stand: 03.07.2024 15:02 Uhr Kulturtag auf dem Knivsbjerg im Rahmen der Europeada

Nachdem das Knivsbergfest der Deutschen Minderheit in Dänemark vor einigen Wochen wetterbedingt abgesagt werden musste, konnte jetzt zumindest auf dem Hügel zwischen Apenrade und Hadersleben gefeiert werden - und zwar mit sämtlichen nationalen Minderheiten Europas. Als Höhepunkt des Kulturprogramms der Fußball-EM der Minderheiten Europeada geht dort der Kulturtag zu Ende.

Als nächstes geht es mit den K.o.-Runden der Europeada weiter. Im Viertelfinale der Männer ist aus der Region nur noch das Südschleswig-Team vertreten, das am Donnerstag um 17 Uhr auf dem Flensburger DGF-Platz gegen die Serben aus Kroatien antreten wird. Bei den Frauen kommt es im Halbfinale in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) zum Lokalderby Nordfriesland gegen Südschleswig. Anstoß ist am Donnerstag um 19.15 Uhr. Auf der Internetseite europeada.eu laufen Live-Streams und Aufzeichnungen zahlreicher Partien.

