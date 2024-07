Stand: 02.07.2024 16:34 Uhr "KulturSommer am Kanal" im Herzogtum Lauenburg eröffnet

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Wochenende das Festival KulturSommer am Kanal eröffnet worden. Bis Ende Juli gibt es 90 Veranstaltungen an mehr als 30 Orten im Kreisgebiet. Unter dem Motto "Kunst und Welt im Wandel" liegt der Schwerpunkt in der Bildenden Kunst. In diesem Jahr finden auch wieder die Eulenspiegel-Festspiele in Mölln im Rahmen des KulturSommers statt. Weitere Informationen gibt es online unter www.kultursommer-am-kanal.de.

