Kreis Segeberg wirbt für Jobs im Bauamt

Im Bauamt im Kreis Segeberg fehlen Fachkräfte. Aktuell sind siebeneinhalb Stellen unbesetzt, besonders benötigt werden Ingenieure. Eine fraktionsübergreifende Initiative im Kreistag hat sich nun zum Ziel gesetzt, Bürgerinnen und Bürger auf die offenen Stellen aufmerksam zu machen. "Bauvorhaben erfordern Planungsprozesse. Wenn man zu wenig Personal hat, dann rationalisiert man diese Prozesse und macht dann den einen oder anderen Schritt oberflächlicher als er sein müsste", sagt FDP-Politiker Klaus Joachim Scheunert. Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) begrüßt die Initiative der Politik. Er möchte künftig zudem ein duales Bauingenieurstudium anbieten. "Im Bereich Bauingenieure ist der Mangel so groß, dass die Lücken nur mittelfristig zu schließen sind", so Schröder. Bewerbungen bei der Kreisverwaltung sollen zudem bald auch per WhatsApp möglich sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg