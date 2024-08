Stand: 02.08.2024 09:51 Uhr Kreis Plön: Akkus und Batterien richtig entsorgen

Der Kreis Plön ruft dazu auf, Akkus und alte Batterien richtig zu entsorgen. In den vergangenen Monaten hat es laut Kreis immer wieder in Müllwagen oder der Abfallanlage in Neumünster gebrannt, weil Hausbewohner Akkus, Batterien und E-Zigaretten in den Restmüll warfen. Ende Juni gab es zum Beispiel einen Fall, in dem jemand einen Laptop im Restmüll entsorgte. Beim Entladen des Abfallsammelfahrzeugs wurde der Akku beschädigt und ging in Flammen auf. Ein Großbrand konnte durch die Mitarbeitenden verhindert werden.

Der Kreis Plön bittet darum, zum Beispiel Batterien im Handel abzugeben. Akkus und alte Elektrogeräte können Bewohner des Kreises bei den regelmäßigen Schadstoffsammlungen abgeben. Das sei kostenlos und verhindere unnötige und gefährliche Brände.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kreis Plön