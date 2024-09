Stand: 20.09.2024 10:21 Uhr Kreis Pinneberg will digitales Straßenkataster einrichten

Der Kreis Pinneberg will Schlaglöcher auf den Kreisstraßen schneller erkennen und beheben. Dazu wird ab der kommenden Woche ein sogenanntes digitales Straßenkataster erstellt. Damit sollen Straßenabschnitte laut Kreis am Computer analysiert werden. Das spare nicht nur Zeit, sondern auch Geld und CO2, heißt es, weil Mitarbeitende nicht zu jedem Schlagloch fahren müssten. Ein orange-silbernes Messfahrzeug mit Kameras und Sensoren nimmt ab Montag die ersten Bilder von Kreisstraßen in Bönningstedt, Rellingen, Bevern und Kölln-Reisick auf. Insgesamt ist der Kreis Pinneberg für 110 Kilometer Straßen zuständig.

