Stand: 29.08.2024 16:22 Uhr Kreis Pinneberg ruft zu HPV-Impfung auf

Humane Papillomviren, kurz HPV, können von Warzen bis zu Gebärmutterhalskrebs sowie bei Männern zu Peniskrebs führen. Nirgendwo in Schleswig-Holstein sei die Impfquote so niedrig wie im Kreis Pinneberg, teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Deshalb ruft der Kreis jetzt zur Impfung gegen HP-Viren auf. Demnach sei das Virus sehr leicht übertragbar - zum Beispiel durch Hautkontakt. Er rät zu einer frühzeitigen Impfung bereits im Alter von neun bis 14 Jahren. Im Kreis Pinneberg seien nicht einmal die Hälfte der Mädchen ab 15 Jahren geimpft, bei den Jungen weniger als ein Viertel. Ziel ist laut WHO und EU eine Impfquote von 90 Prozent.

