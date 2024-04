Krankenhäuser in SH: AOK meldet wieder mehr Behandlungen Stand: 24.04.2024 16:25 Uhr Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Behandlungen in Kliniken erstmals wieder leicht gestiegen. Das geht aus dem Krankenhausreport hervor, den die AOK Nord-West am Mittwoch in Kiel vorgelegt hat.

von Christian Nagel

Genau 142.967 AOK-Versicherte ließen sich im vergangenen Jahr in Kliniken behandeln. Das ist ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vergleicht man die Zahlen mit den Behandlungen im Vor-Corona-Jahr 2019, liegt sie aber noch immer 14 Prozent darunter. "Nach den Fallzahl-Rückgängen in der Pandemie durch die Freihaltung von Kapazitäten für schwer erkrankte Corona-Patienten und die im späteren Pandemie-Verlauf auftretenden enormen Personalausfälle ist nunmehr erstmals ein leichter Anstieg der Behandlungszahlen zu verzeichnen“, erklärte AOK-Vorstandschef Tom Ackermann in Kiel.

Häufigster Grund für Krankenhausaufenthalt waren Herz-Kreislauferkrankungen

Besonders häufig wurden in den schleswig-holsteinischen Kliniken im vergangenen Jahr Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen behandelt (23.819). Es folgen Krankheiten im Verdauungssystem (13.996) und Neubildungen von Krebs (13.695). Auffällig ist laut AOK, dass rund 20 Prozent mehr Frauen als Männer stationär behandelt wurden. Nach Angaben der Krankenkasse liegt das unter anderem daran, dass Frauen zur Entbindungen ihrer Kinder in die Kliniken gehen und außerdem älter werden als Männer.

Bundesweiter Vergleich: Gute Herzinfakt-Versorgung in Schleswig-Holstein

Der Krankenhaus-Report der AOK Nord-West beleuchtet außerdem bundesweit Qualitätsprobleme in der Notfall-Versorgung. Viele Patientinnen und Patienten mit Herzinfarkt werden demnach nicht optimal versorgt, weil sie in Kliniken ohne Herzkatheterlabor eingeliefert werden. Aber: Von den 6.787 Herzinfarkt-Fällen in Schleswig-Holstein wurden nur 2,2 Prozent in Kliniken behandelt, die über kein Katheterlabor verfügen. Damit liegt Schleswig-Holstein im bundesweiten Vergleich mit an der Spitze - nach Hamburg. Im Saarland zum Beispiel wird jeder neunte Herzinfarktfall in Kliniken ohne Herzkatheterlabor behandelt.

AUDIO: AOK: Zahl der Behandlungen in Kliniken nimmt erstmals wieder zu (1 Min) AOK: Zahl der Behandlungen in Kliniken nimmt erstmals wieder zu (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2024 | 15:00 Uhr