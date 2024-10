Stand: 21.10.2024 16:37 Uhr ARD Mitmachaktion #unsere Flüsse - wie sieht es in Südholstein aus?

Bei der ARD-Mitmachaktion "#unsereFlüsse" wird geschaut, wie es um die kleinen Bäche und Flüsse steht - auch in Südholstein, zum Beispiel in der Moorbek in Norderstedt (Kreis Segeberg) oder der Düpenau in Schenefeld (Kreis Pinneberg). Die Düpenau war gerade erst vor ein paar Tagen Teil einer Renaturierungsaktion mit Freiwilligen in Schenefeld, sagt Eike Schilling vom NABU: "Wir brauchen wieder mehr festes Substrat aus Holz und Kies - darum haben wir auch am vergangenen Samstag Kies eingebaut auf das viele Lebewesen - seien es Wasserinsekten - aber auch Fische angewiesen sind, als Lebensraum, um dort Nahrung zu finden, oder auch zu laichen."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2024 | 16:37 Uhr