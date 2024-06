Stand: 11.06.2024 10:00 Uhr Lummentage auf Helgoland

Sie sind gerade einmal drei Wochen alt, nur wenige Zentimeter groß und können noch gar nicht fliegen. Trotzdem stürzen sich derzeit wieder täglich in der Abenddämmerung junge Trottellummen vom 60 Meter hohen Lummenfelsen auf Helgoland (Kreis Pinneberg) in die Nordsee. Zahlreiche Besucher wohnen diesem Schauspiel jährlich bei. Noch bis zum 25. Juni bieten der Verein Jordsand, der Helgoland Tourismus-Service und das Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland" verschiedene Veranstaltungen rund um den Lummenfelsen an.

