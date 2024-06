Stand: 21.06.2024 10:34 Uhr Historische Segelboote bei "Classic Week" in Kappeln

Noch bis Sonnabend ist die „Classic Week 2024“ mit rund 200 historischen Segelbooten aus Holz zu Gast in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg). Das Regattafeld ist am Donnerstag von Høruphav in Dänemark nach Kappeln gesegelt. Heute starten die maritimen Oldtimer die Schleiregatta nach Arnis. Im Hafen finden Liebhaber der klassischen Segelboote malerische Fotomotive. Am Sonnabend geht es für einen Großteil der Boote weiter zur Kieler Woche. Gegen 9.40 Uhr brechen die 200 Segelboote in Richtung Schleimünde auf. Hinweise zum Programm gibt es auf www.classic-week.de

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.06.2024 | 10:35 Uhr